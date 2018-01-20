Всемирная программа по продовольствию (WFP), созданная под эгидой Организации Объединенных Наций, прекращает свою деятельность на Донбассе. Об этом сказал международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, передает "Голос Америки".

"Всемирная программа по продовольствию прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения", - сообщил Боцюркив.

Кроме того, причиной такого шага в ОНН называют сокращение финансирования. Поэтому программа сконцентрируется на тех странах и регионах, где существует угроза голодания населения.

Согласно официальной информации WFP, с начала программы в Украине (ноябрь 2014 - июнь 2017 года) WFP предоставила продовольственную помощь 970 тысячам человек. Это те жители Донецкой и Луганской областей, которые были более уязвимыми и имели наибольшие проблемы с обеспечением продовольствием. Это, в основном, одинокие пожилые люди, матери-одиночки и лица с тяжелыми хроническими заболеваниями.

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