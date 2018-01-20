Американские спецагенты случайно уничтожили результаты многолетней слежки. Сотрудники Агентства нацбезопасности США по ошибке удалили данные, которые разведка собирала 7 лет по личному распоряжению президента Джорджа Буша-младшего. Вытерли все сообщения, которые спецслужбам удалось перехватить в Интернете. У агентства были резервные копии данных, однако и они не уцелели. Впоследствии выяснилось - сведения удалили, чтобы освободить место для новой информации.

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Норвегия переходит на ... электросамолеты. Уже к 2040 году местные авиакомпании должны отказаться от использования обычных лайнеров, которые летают на авиационном топливе. Впрочем, переход на электросамолеты произойдет не сразу. Сначала планируют тестировать "переходные технологии" - биотопливо и гибридные двигатели. А воздушные суда на электротяге будут использовать на коротких расстояниях - для внутренних рейсов и полетов в скандинавские страны.

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В Колумбии проходит Чемпионат мира по парапланеризму. В небо над Андами поднялись больше сотни спортсменов. У каждой команды пилотов было несколько заданий. Одно из них - пролететь как можно быстрее по определенному маршруту. Второе - выполнить маневры в ограниченное время. Погода в последний день соревнований испортилась - начался тропический ливень. Но спортсмены все же одолели дистанцию. Лучшим среди мужчин в финале стал швейцарец Майкл Сигель. Первое место среди женщин заняла Фрэнсис Лори Дженовезе.

О, спорт, ты - мир: переговоры Олимпийского комитета с Северной Кореей дали результат. 22 спортсмена все-таки отправятся на Олимпиаду. Они будут соревноваться в парном фигурном катании, конькобежном спорте, лыжных гонках и гигантском слаломе. Также - Сеул и Пхеньян выставят на Олимпиаду единую женскую хоккейную сборную. А на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Северная и Южная Кореи пройдут под одним флагом с изображением объединенной Кореи.

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В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро. Любящая хозяйка считала Джерри - именно так зовут имя счастливчика - главным существом в своей жизни. Поэтому завещала ему внушительную сумму. Кроме этого, она прописала, что в случае болезни животного родственники обязаны не скупиться на ветеринаров, а при необходимости продать драгоценности и антиквариат. Теперь самый богатый кот Италии ест креветки два раза в день и спит на четырех разных лежанках.