Модель в хиджабе снялась в рекламе средств для волос [ Редактировать ]
Компания L'Oréal Paris пригласила британского бьюти-блогера Амену Кхан стать лицом новой рекламной кампании средств по уходу за волосами. Об этом пишет Buro 24\7.
"У меня сложные отношения с моими волосами, мне они кажутся тусклыми. Когда я снимаю свой шарф, мне хочется, чтобы они сияли - разве мы все этого не хотим? - пишет в своем инстаграме Кхан. - Я невероятно горжусь тем, что стала лицом рекламной кампании L'Oréal Paris Elvive World of Care - серии продуктов по уходу за поврежденными волосами".
A game changing new campaign!!! 👏🏽❤️ So... lately I’ve had a complex relationship with my hair feeling lacklustre. When I take off my scarf, I want my hair to be more radiant - don’t we all? 🙆🏽♀️✨ I’m so excited and incredibly proud to announce that I‘m part of the new L’Oreal Paris Elvive World of Care Campaign which showcases Elvive’s breadth of products catering to a wide range of demanding hair types. I’m The Pink One which has been specially formulated for dull hair to boost shine. @lorealhair #WORLDOFCARE #ELVIVEXRANKIN #ALLWORTHIT #AD
Публикация от Amena (@amenaofficial)
Напомним, что в США на обложке журнала впервые появилась модель в хиджабе.
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