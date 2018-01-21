Компания L'Oréal Paris пригласила британского бьюти-блогера Амену Кхан стать лицом новой рекламной кампании средств по уходу за волосами. Об этом пишет Buro 24\7.

"У меня сложные отношения с моими волосами, мне они кажутся тусклыми. Когда я снимаю свой шарф, мне хочется, чтобы они сияли - разве мы все этого не хотим? - пишет в своем инстаграме Кхан. - Я невероятно горжусь тем, что стала лицом рекламной кампании L'Oréal Paris Elvive World of Care - серии продуктов по уходу за поврежденными волосами".

Напомним, что в США на обложке журнала впервые появилась модель в хиджабе.