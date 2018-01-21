Что приготовить на завтрак: 3 простых и необычных рецепта омлета [ Редактировать ]
Воскресным утром хочется провести время с родными и порадовать их вкусным завтраком. Мы подскажем вам несколько рецептов омлетов, от которых ваша семья будет просто в восторге ;).
Омлет по-гречески
Ингредиенты:
- Яйца - 4 шт.
- Молоко - 300 мл
- Инжир - 2-3 шт.
- Миндаль - 1-2 ст. л.
- Масло (оливковое) - 2 ст. л.
- Корица, мускатный орех - щепотка
Способ приготовления:
Хорошо смешайте яйца с молоком и приправьте мускатом. Измельчите миндаль и инжир, посыпьте корицей и аккуратно добавьте все ко взбитым яйцам. Вылейте яичную смесь в смазанную маслом сковороду, накройте крышкой и поджарьте до готовности.
Прованский омлет с чесноком, зеленью и сыром
Ингредиенты:
- Яйца - 4 шт.
- Зелень (шпинат, мангольд, листовая капуста) - 150 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Сыр (пармезан натертый) - 1 ст. л.
- Молоко - 1 ст. л.
- Масло (оливковое) - 2 ч. л.
- Перец (черный молотый), соль - по вкусу
Способ приготовления:
Бланшируйте зелень: залейте ее кипятком, а затем опустите на несколько минут в ледяную воду. Нарежьте зелень и измельчите чеснок. Взбейте яйца с молоком. Добавьте зелень, чеснок и натертый пармезан. Посолите и поперчите по вкусу. Нагрейте масло в сковороде. Влейте яичную смесь, распределите ее по всей поверхности и аккуратно встряхните сковороду, лопаткой приподнимая края омлета.
Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут - до образования золотистой нижней корочки. Если внизу корочка есть, а наверху омлет еще сырой, аккуратно переверните его и обжарьте буквально одну минуту. Выложите омлет на тарелку, дайте остыть до комнатной температуры. Подавайте сразу или возьмите с собой. Такой омлет может храниться до трёх дней в холодильнике.
Омлет из нутовой муки
Ингредиенты:
- Мука (нутовая) - 1 стакан
- Вода - 1 стакан
- Сода - ¼ ч. л.
- Соль, специи - по вкусу
Способ приготовления:
Смешайте все сухие ингредиенты в миске. Влейте воду, помешивая сухой состав венчиком. Добавьте соду, гашеную лимонным соком или уксусом. Еще раз все перемешайте. У вас должна получиться консистенция, похожая на тесто для блинов. На разогретую сковороду добавьте немного масла и поджарьте на нем овощи или зелень (помидоры, шпинат, капусту, стручковую фасоль - экспериментируйте). Влейте омлет и поджарьте его по три минуты с каждой стороны.
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