Воскресным утром хочется провести время с родными и порадовать их вкусным завтраком. Мы подскажем вам несколько рецептов омлетов, от которых ваша семья будет просто в восторге ;).

Омлет по-гречески

Ингредиенты:

Яйца - 4 шт.

Молоко - 300 мл

Инжир - 2-3 шт.

Миндаль - 1-2 ст. л.

Масло (оливковое) - 2 ст. л.

Корица, мускатный орех - щепотка

Способ приготовления:

Хорошо смешайте яйца с молоком и приправьте мускатом. Измельчите миндаль и инжир, посыпьте корицей и аккуратно добавьте все ко взбитым яйцам. Вылейте яичную смесь в смазанную маслом сковороду, накройте крышкой и поджарьте до готовности.

Прованский омлет с чесноком, зеленью и сыром

Ингредиенты:

Яйца - 4 шт.

Зелень (шпинат, мангольд, листовая капуста) - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Сыр (пармезан натертый) - 1 ст. л.

Молоко - 1 ст. л.

Масло (оливковое) - 2 ч. л.

Перец (черный молотый), соль - по вкусу

Способ приготовления:

Бланшируйте зелень: залейте ее кипятком, а затем опустите на несколько минут в ледяную воду. Нарежьте зелень и измельчите чеснок. Взбейте яйца с молоком. Добавьте зелень, чеснок и натертый пармезан. Посолите и поперчите по вкусу. Нагрейте масло в сковороде. Влейте яичную смесь, распределите ее по всей поверхности и аккуратно встряхните сковороду, лопаткой приподнимая края омлета.

Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 7-10 минут - до образования золотистой нижней корочки. Если внизу корочка есть, а наверху омлет еще сырой, аккуратно переверните его и обжарьте буквально одну минуту. Выложите омлет на тарелку, дайте остыть до комнатной температуры. Подавайте сразу или возьмите с собой. Такой омлет может храниться до трёх дней в холодильнике.

Омлет из нутовой муки

Ингредиенты:

Мука (нутовая) - 1 стакан

Вода - 1 стакан

Сода - ¼ ч. л.

Соль, специи - по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты в миске. Влейте воду, помешивая сухой состав венчиком. Добавьте соду, гашеную лимонным соком или уксусом. Еще раз все перемешайте. У вас должна получиться консистенция, похожая на тесто для блинов. На разогретую сковороду добавьте немного масла и поджарьте на нем овощи или зелень (помидоры, шпинат, капусту, стручковую фасоль - экспериментируйте). Влейте омлет и поджарьте его по три минуты с каждой стороны.

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