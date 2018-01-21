Перестрелка в Одессе: когда похоронят полицейского [ Редактировать ]
В Одессе окажут помощь семье погибшего полицейского и пострадавшим во время перестрелки на улице Новосельского.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.
Попрощаются с 27-летним лейтенантом Сергеем Пригариным 22 января в Доме офицеров.
"Город возьмет на себя расходы по погребению погибшего полицейского, его семье будет оказана материальная помощь. Также городские власти окажут помощь пострадавшим во время перестрелки сотрудникам полиции и Муниципальной стражи", - сообщили в горсовете.
Напомним, злоумышленник Валентин Дорошенко открыл огонь из огнестрельного оружия по участковому уполномоченному и оперативникам Приморского отдела полиции.
При этом трое полицейских и один гражданский ранены, а сам злоумышленник был застрелен на месте правоохранителями.
Один из тяжелораненых полицейских скончался от ран.
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