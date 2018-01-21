Украинская певица Гайтана, которая недавно впервые стала мамой, озадачила поклонников фотографией в роскошном свадебном платье.

Снимок Гайтана опубликовала в Instagram.

"Да, счастье не в свадебных платьях, но одеть белое платье хоть один раз в жизни нужно каждой", - написано под фото.

Напомним, что Гайтана совсем не любит афишировать свою личную жизнь, известно только то, что звезда больше года состоит в браке с саунд-продюсером Алексом Смартом, но его лица никто пока так и не видел.

В честь Нового года певица Гайтана впервые опубликовала снимок мужа с их полугодовалой дочкой Сапфир-Николь.