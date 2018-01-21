Война на Донбассе может закончиться в 2018 году - замминистра [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Оккупирована часть Донбасса может вернуться в состав Украины уже в 2018 году.
Быстрый возврат оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "Радио Свобода".
По его словам, в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе. Ведь последние три года этого в планах не было.
"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал Грымчак.
Ранее сообщалось, что Россия нанесла Украине почти два триллиона убытков.
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