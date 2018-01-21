Оккупирована часть Донбасса может вернуться в состав Украины уже в 2018 году.

Быстрый возврат оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает "Радио Свобода".

По его словам, в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе. Ведь последние три года этого в планах не было.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал Грымчак.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла Украине почти два триллиона убытков.