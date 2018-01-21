В результате проведенного Печерской прокуратурой столицы обстоятельного досудебного расследования не обнаружилось подтверждений фактам, изложенным в октябре в заявлении президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева.

В направленной им также в адрес МВД и СБУ жалобе он утверждал, будто вице-президент УЕФА Григорий Суркис был повторно выдвинут в 2015 году в исполком Европейского футбольного союза по поддельным документам. Дело закрыто в связи с очевидным отсутствием состава преступления.

"СЭ" обратился за комментариями к главе прокуратуры Печерского района Александру Авдеенко и проводившему расследование прокурору Павлу Миленину. Но прежде чем предоставить им слово - стоит напомнить вкратце о сути дела.

Журавлев, не имевший до избрания в марте 2016-го главой городской федерации никакого отношения к профессиональному футболу, начал атаку на Григория Суркиса характерным для нашего времени способом - через "Фейсбук".

"Насколько мне известно, ни на одном конгрессе и исполкоме Вас не выдвигали от Украины в УЕФА! Футбольная общественность не знает, как Вы туда попали. Да и Коньков Вас туда не выдвигал, а Андрей Васильевич Павелко стал президентом ФФУ позже…" - в развязном тоне заявлял Журавлев в публикациях на своей странице в социальной сети. Демонстрируя некомпетентность хотя бы тем, что называл Григория Суркиса… президентом "Динамо".

Следующим ходом стала официальная жалоба. На которую, какой бы абсурдной она ни казалась обладающим элементарной памятью и хотя бы немного понимающим в футболе людям, прокуратура, в соответствии с криминально-процессуальным кодексом, должна была реагировать - и начать следствие.

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- В жалобе Журавлева речь шла о том, что 25 декабря 2014 года президент Федерации футбола Киева Игорь Кочетов созвал исполком своей организации, утвердивший обращение к коллективным членам ФФУ о поддержке Григория Суркиса на выборах в исполнительный комитет УЕФА, - рассказывает, листая страницы дела, прокурор Павел Миленин. - Журавлев предположил, что впоследствии были подделаны документы - и ни 45 из 47 коллективных членов национальной федерации, которые, как затем подтвердилось, реально выступили в поддержку этой инициативы, ни состоявшийся 6 марта 2015 года внеочередной конгресс ФФУ не принимали решений о выдвижении Суркиса.

Следствием было установлено, что в уставе украинской федерации не детализирована процедура выдвижения представителя страны в исполком УЕФА - и собирать для этого конгресс ФФУ, проводя отдельное голосование, необходимости не было. Суркиса выдвинула столичная федерация, а подавляющее большинство коллективных членов национальной - эту инициативу поддержало.

Важная деталь: в заявлении Журавлев опирался на запрос в ФФУ с просьбой предоставить ему документы, связанные с этим вопросом. И официальный ответ генерального секретаря Юрия Записоцкого: документами на этот счет национальная федерация не располагает.

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- Кто был допрошен по этому делу первым?

- Записоцкий. Он подтвердил, что ФФУ получила запрос из Мариуполя - и пояснил, что с 2014 года в архивах, поднятых по просьбе Журавлева, не был обнаружен ни один документ, подтверждающий выдвижение Суркиса. Копия ответа на запрос содержится в материалах дела.

- С учетом полученной в дальнейшем информации по этому делу у вас не возникло удивления, что в такой солидной организации могли быть безвозвратно утрачены важнейшие документы?

- То, почему в ФФУ не оказалось необходимых нам документов, относится к деятельности самой федерации. Мы не обладаем полной информацией о том, как и сколько времени они должны храниться, уничтожаются ли по прошествии какого-то времени, в каком отделе или департаменте обычно содержатся. Все эти вопросы не относились к нашей компетенции при данном расследовании. Следствие должно было установить, имели ли место при выдвижении Суркиса какие-то фальсификации.

Теоретически, теперь Журавлев может обратиться с заявлением о том, что ФФУ ввела его в заблуждение, предоставив недостоверную информацию, но это уже совершенно другое дело. А в тот момент - логично было выслушать точку зрения главы мариупольской федерации по содержанию существующей жалобы. Его по нашему поручению вызвала на допрос местная полиция.

Журавлеву был в частности задан вопрос: "Какие причины побудили вас только через два года после избрания Григория Суркиса в исполком УЕФА заявить об имевших, по вашему мнению, место неправомерных действиях?"

Ответ процитирую дословно: "Все началось с того, что футбольная команда "Динамо" должна была приехать в Мариуполь сыграть, согласно регламенту, с командой "Мариуполь". Но этот матч не состоялся, вследствие чего болельщики и футбольная общественность были возмущены…".

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- Странная логика и причинно-следственная связь, не находите?

- Эмоциональная составляющая этого вопроса была для нас безразлична, - пожал плечами Александр Авдеенко. - Задача следствия - установить истину. В данном случае - понять, в связи с чем два года никто не интересовался этим вопросом, и вдруг интерес возник. Как-либо комментировать ответ господина Журавлева я не возьмусь.

- Вернемся к материалам дела. Итак, Журавлев заявил, что документы, связанные с выдвижением Суркиса в исполком УЕФА, сфальсифицированы…

- Следствию предстояло понять, действительно ли коллективные члены национальной федерации поддержали в 2015-м кандидатуру Суркиса, - продолжил Миленин. - Допрос руководителей всех 45 организаций занял бы слишком времени - поэтому ограничились примерно десятью, находящимися ближе к столице.

Все они, в отличие от Журавлева, дававшего показания полиции по месту жительства, были вызваны в нашу прокуратуру. И все подтвердили: такие обращения ими были подписаны, а Павелко на их основании направил в УЕФА письмо в поддержку кандидатуры Суркиса.

Ставился и вопрос о том, не было ли в тот момент у допрашиваемых сомнений в законности процедуры - или, скажем, подозрений, что при выдвижении Суркиса были нарушены какие-либо регламентные нормы. Все ответили, что сомнений и подозрений не было.

Более того, некоторые особо подчеркивали, что более достойной кандидатуры от Украины, чем Григорий Суркис, так много сделавший для отечественного футбола, с их точки зрения, не было и нет.

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- Предстояло теперь получить показания главного, по мнению Журавлева, бенефициара дела, - продолжил рассказ Авдеенко. - И Суркис, вызванный в прокуратуру на допрос, предоставил нам неопровержимые доказательства.

- Речь о стенограмме и видеозаписи конгресса, - уточнил Миленин, - из которых следует, что, выступая с трибуны, Андрей Павелко сообщил: почетный президент ФФУ Григорий Суркис вновь баллотируется в состав исполкома УЕФА. Он пожелал ему удачи на выборах, которые состоятся 24 марта 2015 года в Вене - и передал слово.

- Предоставленные нам кадры не оставляют сомнений, что в зале действительно происходит конгресс национальной федерации и присутствует множество хорошо знакомых не только в футбольном мире лиц- к примеру, Игорь Коломойский, - поясняет Авдеенко. - А еще - четко слышно, что среди прочего там говорится о повторном выдвижении Суркиса - и ни у кого из присутствующих не возникает возражений.

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- Павелко, на том же конгрессе избранный президентом ФФУ, допрошен не был?

- Мы дважды направляли Павелко запросы, - рассказывает Миленин. - Сначала - 9 октября через приглашенного к нам на допрос Записоцкого, затем - 17-го, доставив бумагу в ФФУ и официально там зарегистрировав.

Перед президентом национальной федерации ставились два вопроса: подписывал ли он от имени ФФУ письмо генсеку УЕФА Джанни Инфантино о выдвижении Суркиса в исполком и есть ли его подпись как тогдашнего президента Днепропетровской областной федерации под письмом коллективных членов ФФУ?

Ответов мы так и не получили, но и без них обладали не вызывавшими никаких сомнений доказательствами. В частности - копиями протоколов, под которыми содержится и подпись Павелко как главы региональной федерации.

Таким образом, в результате досудебного следствия изложенные в заявлении Журавлева факты подтверждения не нашли. Киевской городской прокуратурой № 6 (так официально называется теперь прокуратура Печерского района столицы. - Прим. "СЭ") было принято решение о закрытии дела в связи с отсутствием событий криминального правонарушения.

Источник: Спорт-экспресс в Украине.