Лучшей профилактикой против кори является прививка. Однако, вакцину можно вводить не всем. В Министерстве здравоохранения перечислили противопоказания к вакцинации против кори, столбняка и краснухи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

К противопоказаниям вакцинации в министерстве относят:

Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 градусов;

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.п.);

Заболевания или состояние организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, во время химиотерапии, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе);

Беременность - прививки против кори лучше сделать на этапе планирования беременности.

Согласно мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38 градусов не являются противопоказаниями.

"Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", - говорится в сообщении.

Напомним, корь из Украины начала распространяться на соседние страны.