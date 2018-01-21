Корь в Украине: в каком случае нельзя делать прививки [ Редактировать ]
Лучшей профилактикой против кори является прививка. Однако, вакцину можно вводить не всем. В Министерстве здравоохранения перечислили противопоказания к вакцинации против кори, столбняка и краснухи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
К противопоказаниям вакцинации в министерстве относят:
- Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5 градусов;
- Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.п.);
- Заболевания или состояние организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, во время химиотерапии, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе);
- Беременность - прививки против кори лучше сделать на этапе планирования беременности.
Согласно мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38 градусов не являются противопоказаниями.
"Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется", - говорится в сообщении.
Напомним, корь из Украины начала распространяться на соседние страны.
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