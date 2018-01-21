В результате нападения вооруженных мужчин на отель в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины.

Как сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter, среди жертв есть украинец.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал Кирилич.

Video footage shows guests at the Intercontinental Hotel in #Kabul using bed sheets to climb down from a balcony during the hours-long siege that ended on Sunday pic.twitter.com/jPrWCjrb4M — CGTN (@CGTNOfficial) 21 января 2018 г.

Intense fighting going on in Intercontinental Hotel in Kabul. 2-4 attackers have taken hostages too.

Gunfire can be heard in Pakistan embassy which is located about a km from the hotel. #kabul pic.twitter.com/mdE43aQF8v — Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) 20 января 2018 г.

Напомним, 20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостях.

По данным Министерства внутренних дел страны, в результате нападения погибли шестеро гражданских, в том числе одна иностранка.

Ранения получили семь человек, среди которых по меньшей мере трое военных. Во время операции были убиты четверо нападавших. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.