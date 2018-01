В результате нападения вооруженных мужчин на отель в столице Афганистана Кабуле погиб гражданин Украины.

Как сообщил начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter, среди жертв есть украинец.

"В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", - написал Кирилич.

Video footage shows guests at the Intercontinental Hotel in #Kabul using bed sheets to climb down from a balcony during the hours-long siege that ended on Sunday pic.twitter.com/jPrWCjrb4M

Intense fighting going on in Intercontinental Hotel in Kabul. 2-4 attackers have taken hostages too.

Gunfire can be heard in Pakistan embassy which is located about a km from the hotel. #kabul pic.twitter.com/mdE43aQF8v