Сжечь Трампа. Сотни людей пришли к американскому посольству в мексиканской столице - чтобы высказать свое недовольство иммиграционной политикой президента США. Ее они называют - ксенофобской и расистской. Посреди улицы демонстранты избили, а затем сожгли фигуру Дональда Трампа. Говорят - из-за его решений страдают иммигранты. Ранее американский лидер заявил, что Мексика - самая опасная страна в мире, и США нужно обезопасить свои южные границы.

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Робота-спортсмена создали ученые из Токийского университета. Он может приседать, отжиматься и делать другие упражнения - посложнее. Все благодаря структуре, имитирующей человеческое тело. У робота есть такие же скелет и мышцы. Он даже может потеть. Японские ученые занимаются такими роботами с 2001 года. Этот образец - самый совершенный. Он поможет лучше понять механизмы движений человека, а также как их контролируют нейроны.

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Напечатанная на 3D-принтере ракета - успешно вышла на орбиту. Американская компания "Рокетлэб" запустила ее с космодрома в Новой Зеландии. Ракета-носитель "Электрон" доставила в космос три спутника для коммерческих заказчиков. Это - первый космический корабль, созданный 3D-принтером. Главное его назначение - перевозить небольшие спутники и мелкие грузы, весом до 225 килограммов.

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Лучший фильм прошлого года - "Форма воды". Так решила Гильдия продюсеров США. Это - фэнтезийная мелодрама о любви человека-амфибии и немой уборщицы, которая работает в лаборатории. Кинолента мексиканского режиссера Гильермо дель Торо уже удостоилась наград на "Венецианском кинофестивале" и "Золотом глобусе". Впервые фильм показали в августе прошлого года.

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В Италии - мировой чемпионат по изготовлению фирменного "джелато". 12 команд кондитеров со всего земного шара привезли на соревнования свои рецепты десертов в город Римини. Сотни посетителей приехали отведать изготовленные ими сладости. Пробовать здесь можно все - и мороженое, и выпечку, и другие авторские десерты. Этот конкурс проводят в Италии уже восьмой раз. Украинская команда впервые принимает в нем участие. Победителей выберут в последний день чемпионата - 23 января.