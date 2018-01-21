Мишель Киш родилась с редкой аномалией - синдром Халлермана - Штрайфа - это так называемая черепно-лицевая дисморфия, которая включает в себя вид "птичьей головы", острый, тонкий, изогнутый нос, напоминающий клюв попугая, а также карликовость.

Несмотря на то что Мишель уже 20 лет, она не выше талии своей младшей сестры Сары, сообщает The Sun.

Но храбрая Мишель не позволяет болезни ущемлять ее в чем-либо, поэтому девушка мечтает стать педиатром или, как запасные варианты, актрисой либо модельером.

"Когда я была беременна Мишель, то все было нормально. Но после ее рождения врачи сразу поняли, что с ней что-то не так. Малышку пришлось отправить в другую больницу, чтобы ей смогли поставить диагноз. Никто не мог нам сказать, что будет дальше", - рассказала мама девочки Мэри.

Мишель живет в штате Иллинойс, США. Ей требуются круглосуточный медицинский уход, специальная медсестра, которая ездит с ней в школу, и постоянные осмотры в больнице.

Помимо этого у Мишель кардиомиопатия, хроническая легочная болезнь, короткие конечности, хрупкие кости и алопеция. Но это не мешает ей развиваться дальше.

"Сейчас Мишель - 20-летняя молодая леди, которая умна и всегда счастлива. У нее высокая самооценка, она любит себя и каждый день проживает со счастливым сердцем. Благодаря ей становлюсь счастливой и я", - добавила мама.

Сама Мишель жалуется только на несколько вещей, которые мешают ей жить.

"Слишком мало аттракционов, на которые я могу ходить из-за ограничений по росту. Еще из-за трахеостомической трубки я не могу нырять, а я хотела стать русалкой. И у меня до сих пор не было парня, а у моей младшей сестры был!", - говорит Мишель.

Ранее мы писали, что 26-летняя модель превращается в старушку из-за редкой болезни.