За последние два дня в Украине отключили сразу два энергоблока: один - на Ривненской и один - на Запорожской АЭС.

Об этом говорится в пресс-релизе НАЭК "Энергоатом".

"20 января 2018 года в 00 часов 35 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта", - говорится в пресс-релизе пресс-службы .

На Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5 000 МВт.

Кроме того, 19 января блок №2 Ривненской АЭС также был отключен от энергосистемы страны действием автоматической защиты.

Напомним, снегопад в Украине обесточил несколько городов.