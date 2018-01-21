Теракт в Кабуле: что известно о погибших украинцах [ Редактировать ]
В результате террористической атаки на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли представители частной авиакомпании "Украинские крылья".
Об этом рассказал директор этой авиакомпании Владимир Костенко в комментарии "Громадському".
По его словам, это ему подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов.
Как отметил Костенко, погибли два пилота: один - уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения, а о другом информации пока нет.
К слову, он также назвал имя первого погибшего, но ресурс "по этическим соображениям пока не может его публиковать".
Напомним, 20 января несколько человек с огнестрельным оружием и гранатами ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостях.
Ранее в СМИ появилось информация, что погибли 9 украинцев, Климкин подтвердил гибель шести человек.
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