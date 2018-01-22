В Турции заявили о жертвах от обстрелов курдами [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Турции сообщили об обстрелах курдами провинции провинции Хатай, передает Anadolu.
В результате произошедшего погиб один человек, 46 ранені.
Власти зафиксировали череду взрывов, в том числе - в жилых массивах.
"Во время взрывов были ранены 47 человек, 30 из них турки, 17 - сирийцы. К сожалению, позже один из наших сирийских гостей погиб", - сказал губернатор провинции Эрдал Ата.
Ранее мы сообщали, что Турция начала наступление на Сирию.
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