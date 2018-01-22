В Турции заявили о жертвах от обстрелов курдами Источник: EPA / UPG

В Турции сообщили об обстрелах курдами провинции провинции Хатай, передает Anadolu.

В результате произошедшего погиб один человек, 46 ранені.

Власти зафиксировали череду взрывов, в том числе - в жилых массивах.

"Во время взрывов были ранены 47 человек, 30 из них турки, 17 - сирийцы. К сожалению, позже один из наших сирийских гостей погиб", - сказал губернатор провинции Эрдал Ата.

Ранее мы сообщали, что Турция начала наступление на Сирию.