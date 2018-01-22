В Турции разогнали протестующих против военной операции в Сирии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В воскресенье, 21 января, в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против операции, начатой Турцией в контролируемом курдами регион Африн на севере Сирии, передает Deutsche Welle.
Как передает издание, турецкая полиция разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ.
Отмечается, что по свидетельствам очевидцев, в Стамбуле были задержаны по меньшей мере 12 активистов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег сторонников курдских оппозиционных сил от проведения подобных акций. По его словам, силы безопасности не допустят демонстраций против военной операции в районе сирийского Африна.
Накануне в Турции заявляли о жертвах в результате обстрелов курдами.
по теме
В Турции заявили о жертвах от обстрелов курдами
В Турции сообщили об обстрелах курдами провинции провинции Хатай.
Турция начала наступление на Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в субботу, 20 января, турецкая армия начала наземное наступление на курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) на севере Сирии
На грани войны: Турция готовится к наступлению на Сирию
Вооруженные силы Турции, в четверг, 18 января, начали стягивать тяжелую технику на границу с Сирией.
Смертельное ДТП: в автобусе со школьниками погибли 11 людей (видео)
В жутком ДТП погибло 11 человек, еще 44 - ранены.
У Туреччині на три місяці продовжили надзвичайний стан
Американське посольство в Єрусалимі - з'явиться до кінця 2019 року; Між Великою Британією та Францією хочуть побудувати міст; А Пучдемон згоден керувати Каталонією - по "Скайпу". Більше про це і не тільки - у нашому огляді.