В Турции разогнали протестующих против военной операции в Сирии Источник: EPA / UPG

В воскресенье, 21 января, в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против операции, начатой Турцией в контролируемом курдами регион Африн на севере Сирии, передает Deutsche Welle.

Как передает издание, турецкая полиция разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ.

Отмечается, что по свидетельствам очевидцев, в Стамбуле были задержаны по меньшей мере 12 активистов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег сторонников курдских оппозиционных сил от проведения подобных акций. По его словам, силы безопасности не допустят демонстраций против военной операции в районе сирийского Африна.

Накануне в Турции заявляли о жертвах в результате обстрелов курдами.