"- Справа від мене - залишки оборонної стіни міста Тернополя, її товщина три метри, висота сягала якраз вершини цоколя замкового палацу - то вона була вища ще так на метрів три-чотири. Що було за стіною - поки не знаємо відповіді, треба копати".

Ці руїни замку, побудованого в шістнадцятому столітті, знайшли просто в середмісті сучасного Тернополя. Реконструкцію почали минулого літа - з розкопок. Те, що археологам уже вдалося виявити - їх неабияк здивувало.

"На південно-західному куті замку ми простежили тротуар 19 століття, але поверх того тротуару ми знайшли трипільську кераміку, за всіма правилами, за всіма канонами і навіть логічно - вона мала би йти під тою вимосткою і значно глибше, а вона булла поверх", - розповідає Богдан Строцень, археолог.

Така археологічна загадка загнала вчених у глухий кут, але вона виявилася не єдиною.

"Ми знайшли культурний шар не руханий черняхівської культури, 3-4 століття нашої ери. Звідки тут культурний шар черняхівської культури? Я займаюся черняхівською культурою. Коли колегам дзвонив, кажу от такі речі, вони кажуть - ну що ж, відкриття має бути завжди якесь", - говорить Богдан Строцень, археолог.

Археологи припускають, це могло бути городище часів черняхівської культури. До речі, по всій країні таких історичних пам'яток - лише три - і всі на півдні. Вчені дійшли висновку, що Тернопіль значно старіший, ніж вважалося раніше. Вони впевнені, йдеться щонайменше про кілька століть. Ці сенсаційні знахідки - кажуть у мерії - стануть чудовим доповненням до нового історичного образу міста.

"Відтворення історичного обличчя Тернополя має декілька фаз, передусім нас цікавить реконструкція Тернопільского замку і створення на його базі або музейної установи, або виставкової зали", - говорить Леонід Бицюра, заступник міського голови Тернополя.

Масштабна реконструкція торкнеться майже всієї центральної частини. На це піде не менше десяти років, і кілька десятків мільйонів гривень. У міському бюджеті таких грошей немає, але чиновники розраховують на допомогу Євросоюзу.