25 января почитается святая Татиана Римская, считающаяся покровительницей студентов.

Наши предки верили, что девушка, которая родилась в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет". Если в вашем окружении есть такие хозяйственные Татьяны, то они заслуживают особенного подарка в свой праздник.

Что подарить Татьяне

Астрологи утверждают, что цветами, которые приносят удачу Татьяне, являются багровый, красный, коричневый и желтый. Именно в этой цветовой гамме можно подобрать какой-нибудь модный аксессуар, так как Татьяны зачастую тщательно следят за своим гардеробом. В качестве подарка можно презентовать кошелек, сумку, платок.

Камнем-талисманом девушек по имени Татьяна является рубин. Можно подарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с кулоном, подвеску.

Растением Татьяны является нежный и ароматный клевер. Купить букет с использованием живого клевера будет крайне тяжело, но зато вы можете подарить клевер в качестве комнатного растения. Его можно найти в садовом магазине. У клевера нежно-розовые цветы, которые истощают медовый аромат.

Если отойти от символики имени Татьяна, то можно подарить букет красивых цветов, подарочный сертификат (в магазин одежды, спортклуб), альбом для фотографий, мягкую игрушку, конфеты.

Что нельзя дарить Татьяне