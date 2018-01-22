Татьянин день 2018: что можно и нельзя дарить [ Редактировать ]
25 января почитается святая Татиана Римская, считающаяся покровительницей студентов.
Наши предки верили, что девушка, которая родилась в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет". Если в вашем окружении есть такие хозяйственные Татьяны, то они заслуживают особенного подарка в свой праздник.
Что подарить Татьяне
Астрологи утверждают, что цветами, которые приносят удачу Татьяне, являются багровый, красный, коричневый и желтый. Именно в этой цветовой гамме можно подобрать какой-нибудь модный аксессуар, так как Татьяны зачастую тщательно следят за своим гардеробом. В качестве подарка можно презентовать кошелек, сумку, платок.
Камнем-талисманом девушек по имени Татьяна является рубин. Можно подарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с кулоном, подвеску.
Растением Татьяны является нежный и ароматный клевер. Купить букет с использованием живого клевера будет крайне тяжело, но зато вы можете подарить клевер в качестве комнатного растения. Его можно найти в садовом магазине. У клевера нежно-розовые цветы, которые истощают медовый аромат.
Если отойти от символики имени Татьяна, то можно подарить букет красивых цветов, подарочный сертификат (в магазин одежды, спортклуб), альбом для фотографий, мягкую игрушку, конфеты.
Что нельзя дарить Татьяне
- Духи и косметика. Каждая девушка, и по имени Татьяна в том числе, сама любит выбирать духи. Кому-то нравятся цветочные ароматы, кому-то более резкие. К тому же и предпочтения девушек меняются чуть ли не с каждым днем, поэтому тут не угадаешь.
- Животное. Даже если Татьяна упоминала о том, что хочет рыбку или кошку, не стоит их дарить. Домашний питомец - серьезный шаг, и девушка сама должна принять такое решение, взвесив все за или против. Если у нее до сих пор нет животного, значит на то есть веские основания.
- Часы. Примета о том, что нельзя дарить часы, пришло к нам из Китая. Считается, что часы, подаренные любимому человеку, неизбежно приведут к расставанию. А если вы подарите часы близкому человеку, то когда они остановятся, вы можете поссориться.
- Пустой кошелек. Если вы решили подарить Татьяне кошелек, то обязательно положите в него хотя бы пару гривен, чтобы в будущем кошелек никогда не пустовал.
- Девушкам нельзя дарить жемчуг. Он олицетворяет слезы, а также считается символом сирот и вдов.
- Зеркало. С этим подарком вы можете доставить много хлопот и неудач, так как в зеркале накапливается отрицательная энергия всех тех, кто в него когда-то глядел.
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