Восьмилетний мальчик шокировал свою мать, оставив ей послание на стене спальни. Мальчик по имени Алекс использовал невидимые чернила, чтобы написать слова "Ты умрешь", "Я собираюсь убить тебя", "Я мертв".

30-летняя Кайли Парнхэм узнала о страшных записях от младшей дочери Элли, сообщает Mirror.

Мать проверила стены спальни с помощью ультрафиолетовой лампы и увидела нечто, что заставило ее содрогнуться от страха. "Ш-ш-ш..." и "Ты умрешь" мальчик написал под впечатлением от фильмов "Лего Ниндзяго" и "Человек-паук".

"Я уверена, что мы выглядим как куча психопатов. Я не могла поверить, что это сделал мой маленький сын. Когда я впервые увидела это, то была в шоке. Потом он сам показал еще одну надпись, в которой говорилось, что его сестра убьет нас всех", - рассказала Кайли Парнхэм.

К счастью, Алекс также написал на кровати своей сестры "Я люблю тебя". Когда мама спросила мальчика, зачем он это сделал, ребенок признался, что ради смеха. Кайли также объяснила, что Алекс - аутист, поэтому он мыслит не так, как все.

"Я отношусь к этому с юмором. У меня есть группа друзей в WhatsApp, и я отправила им видео с этими надписями. Я написала: "Если я когда-нибудь пропаду, мой сын это сделает". Я пошутила, что мне нужно будет держать бейсбольную биту рядом с кроватью", - добавила мама.

Напомним, что ранее в Израиле расшифровали древнее послание.