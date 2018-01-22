В Карпатах выпало полтора метра снега [ Редактировать ]
В горных районах Ивано-Франковской области средний снежный покров уже достигает 1,5 метров. Об этом рассказал начальник Ивано-Франковского областного управления Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, сообщает "Укринформ".
Он добавил, что 23 января в области ожидают прекращение снегопада и понижение температуры.
"Сейчас средний покров снега в Карпатах достигает 1,5 метра. Завтра ожидаем прекращения снегопада и постепенное снижение температуры", - сказал Фригович.
Завтра на Прикарпатье обещают днем 2-7 градусов мороза, ночью до -12. На реках области образование ледостава.
Напомним, что в Карпатах накрыло лавиной туристов из Киева.
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