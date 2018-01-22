В горных районах Ивано-Франковской области средний снежный покров уже достигает 1,5 метров. Об этом рассказал начальник Ивано-Франковского областного управления Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, сообщает "Укринформ".

Он добавил, что 23 января в области ожидают прекращение снегопада и понижение температуры.

"Сейчас средний покров снега в Карпатах достигает 1,5 метра. Завтра ожидаем прекращения снегопада и постепенное снижение температуры", - сказал Фригович.

Завтра на Прикарпатье обещают днем 2-7 градусов мороза, ночью до -12. На реках области образование ледостава.

Напомним, что в Карпатах накрыло лавиной туристов из Киева.