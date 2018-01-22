Грейс Дженнингс-Эдквист и Бен Черини познакомились, как они думали, когда им обоим было по 23 года. Пока Грейс не заметила на старой детской фотографии ребенка, удивительно похожего на ее мужа, сообщает HuffPost.

"Я думала, что встретила своего мужа в 23... Но потом я наткнулась на эту фотографию, где мы с ним на одном и том же празднике. Я в белом платье и смотрю на него", - поделился Грейс.

Влюбленные, которым уже по 29 лет, были крайне удивлены своим открытием и не могли поверить в такое совпадение. Оказалось, что своей первой встрече они обязаны другу семьи Грейс, который жил на той же улице, что и Бен.

Супруги родом из Австралии, но сейчас живут в Лондоне. Встреча, которую они считали первой, произошла в Нидерландах, где они оба учились. Должно быть, это и правда судьба.

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