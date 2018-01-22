Оля Полякова похвасталась фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова поделилась фотографиями в купальнике с отдыха.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Я покидаю тебя прекрасная #Шри, я обязательно вернусь , ибо уже люблю тебя!) #будуездитьвместокрыма)
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова поделилась снимком из детства.
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