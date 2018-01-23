В интернет-магазине продают смертельно опасные расчески (фото) [ Редактировать ]
Пользователи сети обнаружили в Instagam интернет-магазин Alien Outfitters, в котором продаются ножи, в том числе замаскированные под расчески и помады.
Об этом сообщает Dazed.
Онлайн-магазин продает одежду, обувь, косметику, аксессуары и игрушки для взрослых. Однако среди этих товаров юзеры обнаружили перочинные ножи, в закрытом виде выглядящие как тюбики помады и расчески, а также складные разноцветные ножи.
👽 @abaddonsdoll with her @alienoutfitters comb knife🖤🔪 LINK N BIO 🛒
Публикация от 👽 FOR ALIENS BY ALIENS 👽 (@alienoutfitters)
На сайте бренда указано, что "ножи предназначены для декоративных целей", но пользователи заметили, что это не помешает людям однажды воспользоваться оружием.
Из-за жалоб пользователей снимки таких товаров удалены из профиля магазина, однако по-прежнему доступны в Twitter.
Напомним, что известный мировой бренд Dior выпустил помаду-тату.
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