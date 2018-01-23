Пользователи сети обнаружили в Instagam интернет-магазин Alien Outfitters, в котором продаются ножи, в том числе замаскированные под расчески и помады.

Об этом сообщает Dazed.

Онлайн-магазин продает одежду, обувь, косметику, аксессуары и игрушки для взрослых. Однако среди этих товаров юзеры обнаружили перочинные ножи, в закрытом виде выглядящие как тюбики помады и расчески, а также складные разноцветные ножи.

На сайте бренда указано, что "ножи предназначены для декоративных целей", но пользователи заметили, что это не помешает людям однажды воспользоваться оружием.

Из-за жалоб пользователей снимки таких товаров удалены из профиля магазина, однако по-прежнему доступны в Twitter.

Напомним, что известный мировой бренд Dior выпустил помаду-тату.