На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу нашли останки ребенка возрастом до двух лет, который жил около 11 тысяч лет назад.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В 2016 году в районе Гуйань, провинция Гуйчжоу, археологи обнаружили почти 40 пещер, в которых нашлись артефакты, часть которых относится к эпохе палеолита.

В июле 2017 года ученые нашли в одной из пещер захоронение с человеческими останками.

Оказалось, что его возраст составляет 11 тысяч лет и, возможно, это древнейшее захоронение, найденное в провинции Гуйчжоу.

Кроме того, в пещере обнаружили каменные орудия из палеолита и неолита, а также костяные изделия, в том числе предназначенные для охоты. Найденные артефакты помогут ученым подробнее изучить историю развития поселений древних людей в Гуйчжоу.

Тем временем в Афинах археологи нашли останки общего предка людей и обезьян.