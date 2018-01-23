Археологи нашли останки умершего 11 тысяч лет назад ребенка [ Редактировать ]
На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу нашли останки ребенка возрастом до двух лет, который жил около 11 тысяч лет назад.
Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
В 2016 году в районе Гуйань, провинция Гуйчжоу, археологи обнаружили почти 40 пещер, в которых нашлись артефакты, часть которых относится к эпохе палеолита.
В июле 2017 года ученые нашли в одной из пещер захоронение с человеческими останками.
Оказалось, что его возраст составляет 11 тысяч лет и, возможно, это древнейшее захоронение, найденное в провинции Гуйчжоу.
Кроме того, в пещере обнаружили каменные орудия из палеолита и неолита, а также костяные изделия, в том числе предназначенные для охоты. Найденные артефакты помогут ученым подробнее изучить историю развития поселений древних людей в Гуйчжоу.
Тем временем в Афинах археологи нашли останки общего предка людей и обезьян.
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