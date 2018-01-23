23 января биткоин снова подешевел. По состоянию на 2:30 курс криптовалюты достиг $10 553.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Одновременно с этим капитализация валюты упала до $178,471 млрд.

Ранее мы писали о том, что в Украине может появиться собственная криптовалюта от НБУ.