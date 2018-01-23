В понедельник, 21 января украинский комментатор, журналист и ведущий Тимур Мирошниченко женился на своей девушке Инне. Свадьба прошла в формате вечеринки, собрав 150 гостей. Viva публикует фото с мероприятия.

Мы не называем это свадьбой - просто вечеринкой для своих. Мы расписываемся в пять часов в документ-сервисе, потому что это единственное место, где в воскресенье можно расписаться в Украине. Загсы не работают. Решили, что на росписи будут только родители, члены наших семей и самые близкие. Без друзей. И на шесть часов мы уже всех собираем в ресторане на вечеринку без застолья. В пригласительных мы даже специально это прописали, предупредили (улыбается).