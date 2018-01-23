Главу Госаудитслужбы подозревают в незаконном обогащении [ Редактировать ]
НАБУ и САП ведут уголовное производство в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой из-за заведомо ложных сведений в декларациях и незаконного обогащения.
Об этом сообщают "Наші гроші".
По версии следствия, Гаврилова в течение 2015-2016 годов получила активов на 9,92 млн грн. При этом законность их приобретения не подкрепляется доказательствами, собранными детективами НАБУ.
Кроме того, она не внесла в декларацию Владимира Гаврилова, с которым развелась в 2016 году (о фиктивности развода свидетельствуют совместные путешествия за границу и совместное проживание).
На основании этого глава Госаудитслужбы не декларировала приобретенное им имущество - два машиноместа стоимостью 276 тыс. грн и автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 2,21 млн грн.
Речь идет о машиноместах в доме 9 на улице Гришко в Киеве, где годом ранее Гаврилова приобрела четырехкомнатную квартиру на 122,5 кв м за якобы 1,06 млн грн. По результатам проведенной судебной строительной экспертизы, рыночная стоимость жилья на момент приобретения составляла 3,53 млн грн.
При этом глава Госаудитслужбы и ее супруг в период с 1998 по 2015 год суммарно получили 730 тыс. грн дохода.
С целью создания видимости законности приобретения квартиры Гаврилова задекларировала подарок от отца в размере 1 млн грн.
Однако за последние 17 лет Владимир Охримец получил суммарный доход и пенсию в размере 229 тыс. грн. При этом, в 2010 году он приобрел автомобиль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тыс. грн.
Чиновнице грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Одессе детективу НАБУ предложили взятку $500 тысяч.
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