Оскар-2018: названы номинанты кинопремии [ Редактировать ]
23 января в Американской академии кинематографических искусств и наук объявили претендентов на премию "Оскар". Прямая трансляция церемонии транслировалась на YouTube.
Российскую ленту "Нелюбовь" номинировали в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как "Фантастическая женщина", "Оскорбление", "О теле и душе" и "Квадрат".
Номинация "Лучший фильм":
- "Зови меня своим именем";
- "Темные времена";
- "Дюнкерк";
- "Прочь";
- "Леди Берд";
- "Призрачная нить";
- "Секретное досье";
- "Форма воды";
- "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Номинация "Лучшая актриса":
- Салли Хокинс;
- Фрэнсис Макдормэнд;
- Марго Робби;
- Сирша Ронан;
- Мэрил Стрип.
Номинация "Лучший актер":
- Тимоти Чаламет;
- Дэниел Дэй-Льюис;
- Дэниэл Калуя;
- Гэри Олдмен;
- Дензел Вашингтон.
Номинация "Лучшая актриса второго плана":
- Мэри Джей Блайдж;
- Эллисон Дженни;
- Лесли Мэнвилл;
- Октавия Спенсер;
- Лори Меткалф;
Номинация "Лучший актер второго плана":
- Уиллем Дефо;
- Вуди Харрельсон;
- Ричард Дженкинс;
- Кристофер Пламмер;
- Сэм Рокуэлл.
Номинация "Лучшая операторская работа":
- "Бегущий по лезвию 2049";
- "Ферма "Мадбаунд";
- "Дюнкерк";
- "Темные времена";
- "Форма воды".
Номинация "Лучшая музыка к фильму":
- "Дюнкерк";
- "Призрачная нить";
- "Звездные войны: Последние джедаи";
- "Форма воды";
- "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Номинация "Лучший грим и прически":
- "Темные времена";
- "Виктория и Абдул";
- "Чудо".
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.
Напомним, что Том Круз и Джони Депп получили анти-Оскары.
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