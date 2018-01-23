23 января в Американской академии кинематографических искусств и наук объявили претендентов на премию "Оскар". Прямая трансляция церемонии транслировалась на YouTube.

Российскую ленту "Нелюбовь" номинировали в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как "Фантастическая женщина", "Оскорбление", "О теле и душе" и "Квадрат".

Номинация "Лучший фильм":

"Зови меня своим именем";

"Темные времена";

"Дюнкерк";

"Прочь";

"Леди Берд";

"Призрачная нить";

"Секретное досье";

"Форма воды";

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшая актриса":

Салли Хокинс;

Фрэнсис Макдормэнд;

Марго Робби;

Сирша Ронан;

Мэрил Стрип.

Номинация "Лучший актер":

Тимоти Чаламет;

Дэниел Дэй-Льюис;

Дэниэл Калуя;

Гэри Олдмен;

Дензел Вашингтон.

Номинация "Лучшая актриса второго плана":

Мэри Джей Блайдж;

Эллисон Дженни;

Лесли Мэнвилл;

Октавия Спенсер;

Лори Меткалф;

Номинация "Лучший актер второго плана":

Уиллем Дефо;

Вуди Харрельсон;

Ричард Дженкинс;

Кристофер Пламмер;

Сэм Рокуэлл.

Номинация "Лучшая операторская работа":

"Бегущий по лезвию 2049";

"Ферма "Мадбаунд";

"Дюнкерк";

"Темные времена";

"Форма воды".

Номинация "Лучшая музыка к фильму":

"Дюнкерк";

"Призрачная нить";

"Звездные войны: Последние джедаи";

"Форма воды";

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучший грим и прически":

"Темные времена";

"Виктория и Абдул";

"Чудо".

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Том Круз и Джони Депп получили анти-Оскары.