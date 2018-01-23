Об экономическом сотрудничестве с Украиной - говорили сегодня в Брюсселе. В Европарламенте обсуждали как работает Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС. И обнародовали оптимистичные цифры - количество наших предприятий, которые экспортируют товары в ЕС, за три года возросло на 4 тысячи. Продолжит - Елена Абрамович.

Чтобы отстоять "Соглашение об ассоциации" украинцы в 2013-м вышли на Майдан. Именно благодаря этому документу страна получила безвиз, а еще - право на беспошлинную торговлю с Евросоюзом - так называемую Зону свободной торговли. Результаты такого сотрудничества - обсудили в Европарламенте. Докладчик от Украины заверил - соглашение помогает восстановить экономику страны.

"Преференции доступа до европейского рынка помогли украинским производителям возместить потери, которые они потерпели в результате торговой войны, которую развязала Россия, и ситуации на востоке Украины. Общий экспорт Украины за 10 месяцев прошлого года вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом. Двигателем этого роста стал Евросоюз, на который приходится 40% экспорта", - сообщил Назар Бобицкий, руководитель торгового отдела Представительства Украины в ЕС.

Говорили в Брюсселе и о том, что количество экспортеров из стран, с которыми действует соглашение об Ассоциации, значительно возросло.

"В случае Украины это впечатляющие цифры - в период з 2014 по 2017 год количество украинских импортеров в Евросоюза возросло на 4 тысячи предприятий, включая малый и средний бизнес", - говорит Ева Сенович, представитель еврокомиссии.

А вот предприниматели из ЕС, по словам европарламентариев, не могут похвастаться беспрепятственным выходом на украинский рынок.

"Многие европейские компании поднимают вопрос о несоблюдении Украиной установленных правил о Зоне свободной торговли. Речь идет о препятствиях на украинской таможне - большое количество проверок происхождения товаров или же ограничений, касающихся приема копий документов", - заявил Ярослав Валеса, Евродепутат от Польши, докладчик по украинскому вопросу.

Упомянул евродепутат и о запрете на экспорт леса кругляка, который Киев давно обещал снять, но так и не сделал этого. А в группе поддержки Украины от Еврокомиссии напомнили о необходимости принять корректный вариант закона об Антикоррупционном суде.

"У гражданского общества и международного сообщества есть к нему несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия", - говорит Питер Вагнер, руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

Недовольство законопроектом ранее выражали также в Международном валютном фонде и Всемирном банке. В Брюсселе следят за темой антикоррупционного суда, поскольку его создание было одним из требований для предоставления Украине безвиза.