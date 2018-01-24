Министр по развитию людских ресурсов (должность, аналогичная должности министра образования в Украине) Сать Пал Сингх потребовал удалить теорию эволюции из школьных учебников, передает Guardian.

Сингх заявил, что теория Дарвина является ложной с научной точки зрения, ведь "никто никогда не видел, как обезьяна превращалась в человека".

"У меня есть список примерно 10 или 15 великих ученых мира, которые сказали, что нет доказательств того, что теория эволюции верна", - сказал министр во время выступления в университете штата Ассам.

Сингх получил ученую степень по химии в Университете Дели.

В ответ на это заявление более двух тысяч ученых со всей Индии подписали петицию, назвав в ней суждения Сингха упрощенными, вводящими в заблуждение и "не имеющими никакого научного обоснования".

"Неверно утверждать, что эволюционный принцип был отвергнут научным сообществом. Напротив, каждое новое открытие подтверждает взгляды Дарвина. Существует множество неопровержимых научных доказательств того, что у людей, а также других гоминидов и обезьян, был общий предок", - сказано в петиции.

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