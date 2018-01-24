Порошенко обсудил с Волкером размещение миротворцев ООН на Донбассе Источник: UkraFoto

Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером, сообщает пресс-служба администрации президента.

Порошенко и Волкер выразили обеспокоенность невыполнение Россией Минских договоренностей в сфере безопасности. Они отметили, что Москва должна продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию конфликта и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Петр Порошенко и Курт Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса", - сказано в сообщении.

Также политики обсудили закон о реинтеграции оккупированных территорий как элемент общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее мы сообщали о результатах встречи Волкера с главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко.