Порошенко обсудил с Волкером размещение миротворцев ООН на Донбассе [ Редактировать ]
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Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером, сообщает пресс-служба администрации президента.
Порошенко и Волкер выразили обеспокоенность невыполнение Россией Минских договоренностей в сфере безопасности. Они отметили, что Москва должна продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию конфликта и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе.
"Петр Порошенко и Курт Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса", - сказано в сообщении.
Также политики обсудили закон о реинтеграции оккупированных территорий как элемент общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее мы сообщали о результатах встречи Волкера с главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко.
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