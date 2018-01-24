Погода на 24 января: украинцев ждет сильная стужа [ Редактировать ]
В среду, 24 января, в Украину придут сильные морозы, в некоторых областях температура опустится до - 16 градусов, передает Gismeteo.
Небольшой снег ожидается лишь на востоке страны, а также в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Запорожской областях, в Луганской области - сильный снег.
В западных областях ночью температура воздуха составит −16...−7 °С, днем столбики термометров будут показывать температуру в пределах −7... +1 °С.
В северных и центральных областях ночью ожидается −15...−11 °С, днем температура воздуха составит −10...−6 °С.
В восточной части страны ночью прогнозируется −12...−10 °С, днем столбики термометров покажут −8...−6 °С.
В южной части ночью ожидается −11...−9 °С, днем температура воздуха составит −9...−3 °С.
В Киеве ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха в течение суток составит −13...−9 °С.
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