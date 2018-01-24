В Кривом Роге водитель маршрутки умер за рулем [ Редактировать ]
В Кривом Роге (Днепропетровская область) водитель маршрутки умер на рабочем месте. Об этом сообщает Первый городской.
В сообщении говорится, что инцидент произошел 22 января, на одной из станций техобслуживания. Факт смерти водителя подтвердили в полиции.
"Около 21:00 сотрудники СТО обнаружили 49-летнего мужчину без признаков жизни. Он находился в своей машине", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, водитель маршрутки №230 утром перед выездом жаловался на плохое самочувствие. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. По данному делу правоохранители проводят расследование.
Напомним, что в киевской маршрутке порезали мужчину.
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