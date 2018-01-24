Жертви ожеледиці: у Черкасах бездіяльність комунальників обернулася масовим травматизмом

За останні дві доби кількість пацієнтів із переломами та забоями у лікарні збільшилась утричі. Якщо в звичайні дні норма для травмпункту - 25 людей, то тільки за вчора їх звернулося майже вісімдесят.