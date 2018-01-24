Американский рэпер 50 Cent заработал около $8 миллионов на биткоинах. Об этом пишет издание TMZ.

В сообщении говорится, что свой альбом "Animal Ambition" 2014 года музыкант продавал за криптовалюту, когда курс биткоина составлял $662. В целом выручка музыканта составила 700 единиц криптовалюты.

На тот момент сумма, полученная от продаж, составляла порядка $450 тысяч. Однако благодаря росту биткоина она достигла $8 миллионов.

Известно, что в 2015 году 50 Cent оказался на грани банкротства, когда не мог погасить накопившиеся долги. Однако в итоге он смог преодолеть финансовые трудности.

Напомним, что хакеры из Северной Кореи атакуют биржи биткоина.