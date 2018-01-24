Известный рэпер "сколотил состояние" на биткоинах [ Редактировать ]
Американский рэпер 50 Cent заработал около $8 миллионов на биткоинах. Об этом пишет издание TMZ.
В сообщении говорится, что свой альбом "Animal Ambition" 2014 года музыкант продавал за криптовалюту, когда курс биткоина составлял $662. В целом выручка музыканта составила 700 единиц криптовалюты.
На тот момент сумма, полученная от продаж, составляла порядка $450 тысяч. Однако благодаря росту биткоина она достигла $8 миллионов.
Известно, что в 2015 году 50 Cent оказался на грани банкротства, когда не мог погасить накопившиеся долги. Однако в итоге он смог преодолеть финансовые трудности.
Напомним, что хакеры из Северной Кореи атакуют биржи биткоина.
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