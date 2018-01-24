Данные об инфекции, обнаруженной у оленей, на первый взгляд, выглядят как шутка. Однако ничего смешного и веселого в этом нет - серьезное заболевание может быстро перешагнуть межвидовой барьер и стать опасным для людей, вызвав крупную эпидемию.

"Оленье бешенство" может протекать гораздо агрессивнее, чем давно изученная губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота - заболевание, больше известное как "коровье бешенство".

Вспышка инфекционного заболевания у оленей в Северной Америке зарегистрирована в 2016 году. Основными симптомами являются "пустой взгляд", резкая потеря веса и непредсказуемое поведение. Опасения ученых связаны в первую очередь с тревожными результатами исследований на макаках-резусах. Съеденное мясо зараженных оленей привело к инфицированию приматов.

Канадские и американские эпидемиологи предупреждают, что эффективное лекарство против "оленьего бешенства" уже на этапе разработки, однако это не значит, что человека в случае заражения удастся быстро спасти.

Напомним, зубная паста неожиданно стала лекарством от смертельной болезни.