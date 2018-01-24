Цены на бензин: чего ждать украинцам [ Редактировать ]
В Украине стремительно дорожает бензин и дизельное топливо. О причинах скачка цен на топливо в комментарии podrobnosti.ua сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
"Основная причина - неожиданный рост цен на нефть, достигших в середине января $70/барр. Но эта "внешняя" беда пришла не одна, к ней присоединилась внутренняя – очередной виток девальвации гривни. Евро уже стоит 35 грн, доллар - почти 29. Что дальше? Из хороших новостей только то, что много лет мы платили за топливо намного больше, чем сейчас", - отметил Куюн.
Поскольку украинский рынок всецело зависит от мирового (из украинского сырья вырабатывается не более 10% от потребностей страны в нефтепродуктах), давать прогнозы по его динамике, по словам эксперта, можно с таким же успехом, как это делают мировые гранды.
Отвечая на вопрос, как изменятся цены на бензин в дальнейшем, эксперт отметил: "На самом деле ситуация с прогнозированием еще сложнее. В "украинском уравнении", кроме мировых цен, есть еще одно неизвестное - курс валют. Почему это важно? Потому что бензин в Украине на 80% имеет валютную составляющую: 45% занимает закупочная цена по импорту, 35% - акциз и НДС на него, а заодно и на закупочную цену".
Читайте также, почему дорожает топливо.
по теме
Ціни на бензин: кому вигідне здорожчання палива
Антимонопольний комітет вже проводить слідчі дії щодо можливої змови мереж заправок. І якщо їхню вину доведуть, з компаній стягнуть до 10% обсягу прибутку за попередній рік.
Цены на бензин установили новый "рекорд"
В Украине повысились цены на бензин и дизельное топливо.
В Украине стремительно дорожает бензин
В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо. В среднем, цены на самый популярный - девяносто пятый - выросли на АЗС на 30 копеек за литр.
В Украине "взлетели" цены на бензин
В Украине средняя розничная стоимость бензина А-95+ выросла
Цены на бензин в Украине рекордно "взлетели"
Крупные украинские сети резко подняли цены на бензин и дизтопливо с 11 по 12 января 2018 года.