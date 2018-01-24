В Украине стремительно дорожает бензин и дизельное топливо. О причинах скачка цен на топливо в комментарии podrobnosti.ua сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Основная причина - неожиданный рост цен на нефть, достигших в середине января $70/барр. Но эта "внешняя" беда пришла не одна, к ней присоединилась внутренняя – очередной виток девальвации гривни. Евро уже стоит 35 грн, доллар - почти 29. Что дальше? Из хороших новостей только то, что много лет мы платили за топливо намного больше, чем сейчас", - отметил Куюн.

Поскольку украинский рынок всецело зависит от мирового (из украинского сырья вырабатывается не более 10% от потребностей страны в нефтепродуктах), давать прогнозы по его динамике, по словам эксперта, можно с таким же успехом, как это делают мировые гранды.

Отвечая на вопрос, как изменятся цены на бензин в дальнейшем, эксперт отметил: "На самом деле ситуация с прогнозированием еще сложнее. В "украинском уравнении", кроме мировых цен, есть еще одно неизвестное - курс валют. Почему это важно? Потому что бензин в Украине на 80% имеет валютную составляющую: 45% занимает закупочная цена по импорту, 35% - акциз и НДС на него, а заодно и на закупочную цену".

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