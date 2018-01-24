Национальная валюта стабильно падает и, похоже, приближается к уровню в 30 гривен за доллар. Эксперты опасаются, что такой курс может быть еще до весны! Ведь причин слишком много. И одна из главных - Украина критически зависит от импорта. Мы производим и экспортируем мало, а вот покупать меньше - похоже, просто не можем. А значит, цены - будут расти. Любовь Кукла - продолжит тему.

Валютные танцы продолжаются. Доллар резко скачет вверх, а гривна - вниз!

"Достали уже, понимаете? Сил больше нет".

Новые цифры в обменниках не самый приятный подарок к Новому году.

"Страшно від того робиться, що буде завтра. Якшо такі різки скачки відбуваються на протязі декількох днів".

Сегодня доллар продают почти по 29 гривен! И такой курс влияет на цены на все товары.

"Я могу здесь ответить словами людей, которые держат интернет-магазины: мы устали менять цены по 2 - 3 раза, цены меняются постоянно, курс доллара растет", - комментирует ситуацию директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В первую очередь доллар бьет по импорту. Весь наша страна от него очень зависит. Для многих групп товаров отечественной альтернативы попросту нет! И жизнь обычного украинца буквально вся состоит из импортных комплектующих. Для наглядности проведем эксперимент!

Какой самый популярный импорт на нашем рынке, я решила проверить лично. Посмотрим, сколько заграничных товаров меня окружают. Начинаю инспекцию у себя дома.

Традиционно, утро начинается... нет, не с кофе. А с личной гигиены. Казалось бы, мелочь! Шампуни, гели, зубная паста, косметика. Почти все на украинском рынке импортное.

У себя дома я не нашла ни одного товара, который сделан в нашей стране. Украинскую косметику у нас, конечно, производят. Но импорта на рынке в несколько раз больше! Немного лучше дела обстоят с бытовой химией.

По словам экспертов, украинской продукции на прилавках аж 50 процентов. Выпускают у нас и одежду, и обувь. Но, тем не менее, всю фурнитуру и ткани дизайнеры покупают за рубежом.

А вот с чем в Украине вообще плохо - так это с собственной бытовой техникой и электроникой. Таких товаров у нас производят около одного процента!

"Нет ни одной продукции в мире, которую бы одна страна делала от начала до конца сама, абсолютно общий рынок, исходя из этого в любой стране мира, которую вы не возьмете, может за исключением КНДР, доля импорта составляющей будет очень большой", - говорит Алексей Дорошенко.

Выхода нет, украинцам приходится покупать импорт. И зависеть от курса доллара. Даже в такой жизненно-необходимой сфере, как здоровье.

Болеть в Украине дорого, а будет еще дороже. К примеру, лечение сезонного ОРВИ обойдется в копеечку. Ведь многие препараты в аптеках импортные. А это значит, что их цена напрямую зависит от курса.

В прошлом году на лекарства украинцы потратили почти 40 миллиардов гривен. В этом году - сумма явно будет еще больше.

Гендиректор КП "Фармация" Руслан Свитлый объясняет: "Ми очікуємо в найближчий час, десь у лютому місяці підвищення десь на 3-5 відсотків, тому що постачальники завозять вже нові партії товарів, нові серії товарів за певним курсом валюти".

И хотя в Аптечной ассоциации уверяют: украинская фармпромышленность развивается неплохо, на рынке достаточно много отечественных препаратов, но цены на лекарства все равно даже на наши. Диктует он - доллар.

"На жаль, фармацевтична галузь надзвичайно імпортно залежна і хочу констатувати, що навіть наші вітчизняні виробники і більшості своїй використовують субстанції, використовують пакувальні матеріали, використовують обладнання, яке завозять з-за кордону", - объясняет директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко.

Зависит от доллара все, от банальной зеленки до иномарки. Кстати, автомобильная сфера - очень яркий пример нашей импортозависимости. Ведь большинство украинцев ездят на "японцах", "немцах", "корейцах" и даже "китайцах".

У нас за прошлый год произвели буквально считанные единицы авто! Новая иномарка среднего класса в салоне стоит сейчас, как и десять лет назад - около 20 тысяч баксов. В долларовом эквиваленте все стабильно. Вот только в гривнах это сейчас больше полумиллиона! Да и заливают в импортные машины украинцы преимущественно импортный бензин.

На ценники на заправках украинские водители давно смотрят с нескрываемой тревогой. И это не странно. Ведь только за последние выходные в стране очередной раз резко подорожало топливо. Но эти цифры далеко не предел. Эксперты уверяют, бензин будет дорожать с каждым днем.

Сейчас литр популярного А-95 стоит чуть выше доллара - 30 гривен. Газ дешевле - тринадцать с копейками. Такое подорожание эксперты объясняют просто. Нашего - украинского топлива лишь 20 процентов. Поэтому все приходится покупать за рубежом за валюту. А еще на скачок цен влияет стоимость нефти.

"Стоимость закупки и курс - эти два фактора полностью влияют на стоимость топлива закупки операторов. Есть некоторый запас там двухтрехнедельный на нефтебазах, который дает возможность не такими быстрыми темпами наращивать подорожание топлива. Но все что новое поступает на запасы, оно уже значительно дороже", - говорит коммерческий директор национальной сети АЗК Сергей Остапец.

В заграничной одежде на заграничной машине едем в наш отечественный продуктовый магазин. И вот тут как раз ситуация самая благоприятная для производителя. Все-таки большинство продуктов у нас украинские. И поэтому их меньше коснется подорожание. Хотя и тут роста цен не избежать.

Но даже под брендом "сделано в Украине" - спрятан импорт! Ведь очень часто сырье производители покупают за границей. А за что покупаем - за то и продаем. Выходит, что даже кофе по-украински неизменно получается с привкусом доллара.