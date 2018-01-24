Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что разработка и принятие стратегии для внутренне перемещенных лиц в Украине, а также обеспечение их прав должны быть одним из приоритетов украинской власти.

"Принятие всеобъемлющей стратегии для внутренне перемещенных лиц, обеспечение их политических и социальных прав и их интеграция должны быть одним из приоритетов украинской власти", - говорится в резолюции "Гуманитарные последствия войны в Украине", опубликованной на сайте ПАСЕ 24 января.

В частности, Ассамблея призывает украинские власти принять государственную программу помощи семьям лиц, пропавших без вести и задержанных во время войны в Украине, и семьям тех, кто содержится и находится в тюрьме в аннексированном Крыму и на территории России в контексте войны.

"Ассамблея призывает украинские власти разработать, принять и финансировать государственную программу психологической помощи военным и гражданским, страдающим от посттравматического стресса. Разработать национальный механизм компенсации гражданским жертвам, которые были ранены или семьи которых были убиты во время войны. Предоставить механизм для обеспечения права голоса для внутренне перемещенных лиц на всех выборах, включая местные", - говорится в резолюции.

ПАСЕ также призвала международное сообщество провести международную гуманитарную конференцию по Украине с целью привлечения финансирования плана гуманитарной помощи и разработки стратегии координации гуманитарной помощи.

"Ассамблея просит Банк развития Совета Европы создать доступные программы займов с целью поддержки жилищных проектов уязвимых слоев населения, включая внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в постоянном доме. Ассамблея призывает украинское правительство рассмотреть возможности присоединиться к Банку развития Совета Европы", - отмечается в документе.

Кроме того, Ассамблея призывает открыть новые контрольно-пропускные пункты на линии разграничения, в частности КПВВ "Золотое", а также предоставить семьям пропавших без вести необходимую помощь в поиске и идентификации останков.

Напомним, ПАСЕ приняла важную резолюцию по Донбассу.