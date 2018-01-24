В автомобильной аварии погибла известная украинская дизайнер из Черкасс Анжела Павлова - основательница торговой марки "Ангел".

Трагедия произошла на трассе возле Борисполя. Об этом на своей странице в Facebook сообщила подруга погибшей Инна Лукьянец.

"Еще осенью мы приглашали ее на кафедру и она рассказывала нам о том, как быть стильными, модными, непревзойденными женщинами. Каким должен быть дрескод преподавателя вуза... Теперь у меня и у многих других женщин останутся ее красивые наряды", – говорится в сообщении.

Напомним, известная голливудская актриса скончалась от рака.