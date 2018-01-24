50 тысяч украинцев выступили в защиту законопроекта о соцзащите семей с детьми [ Редактировать ]
24 января состоялась встреча первого заместителя председателя партии "Видродження" Владимира Пилипенко и народного депутата группы "Партия "Видродження" Андрея Шипко с Уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой.
Встреча была посвящена дальнейшей судьбе законопроекта №6063-д по усилению социальной защиты семей с детьми, сообщает сайт партии.
Представители партии "Видродження" передали Уполномоченному Президента по правам ребенка 52 тысячи подписей украинцев, которые таким образом выразили свою поддержку законопроекта №6063-д. Также политики обратились к Николаю Кулебе с просьбой донести важность этого законопроекта к главе государства, чтобы Президент определил его как неотложный для голосования в Верховной Раде.
В свою очередь Николай Кулеба во время встречи подчеркнул, что, по его мнению, законопроект №6063-д поможет создать лучшие социальные условия для детей в Украине и, следовательно, будет способствовать усилению защиты прав ребенка.
"Я был категорически против урезания социальных гарантий для детей, проведенных в рамках экономии бюджета. И я неоднократно обращался по этому поводу к премьер-министру. В прошлом году Президент подписал изменения в закон "О национальной безопасности", и туда мы также внесли вопрос безопасности детей. Ваш законопроект тоже касается проблем детской безопасности и предлагает их решение. Может ли быть эффективным образование, если ребенок приходит в школу голодным? Может ли ребенок в таких или других подобных условиях нормально развиваться, быть мотивированным, расти личностью? Конечно, нет. Поэтому в этом вопросе я сторонник комплексного подхода и считаю, что сегодня необходима специальная государственная программа для защиты детства. Это, собственно, и инициирует ваш проект закона. Думаю, он способен объединить сессионный зал вокруг этой идеи", - сказал во время встречи Уполномоченный Президента по правам ребенка.
Народный депутат Андрей Шипко поблагодарил за поддержку законодательной инициативы партии «Відродження», а также добавил, что депутатская группа продолжит борьбу за включение законопроекта в повестку дня парламента.
"Мы сегодня принесли 52 тысячи живых подписей граждан - с их адресами, телефонами. Эти люди со всех областей Украины высказались в поддержку законопроекта №6063-д. Они искренне откликнулись на этот посыл. Ведь сейчас любая мама вам скажет, что поддержки государства не хватит даже на приобретение одной упаковки памперсов. У государства должен быть системный подход к защите детства, к улучшению социального обеспечения детей. Ребенок и семья должны быть в центре внимания государства, только тогда это государство имеет право на будущее. В ближайшую сессионную неделю мы кардинально поставим вопрос о вынесении этого законопроекта на голосование в парламенте", - подчеркнул Андрей Шипко.
Как добавил первый заместитель председателя партии «Відродження» Владимир Пилипенко, законопроект №6063-д восстанавливает государственную политику по защите детства, которую Кабинет министров отменил более 3 лет назад.
"Этот законопроект возвращает право ребенка на бесплатное питание в школах, по крайней мере в начальных классах, возвращает бесплатный проезд для детей в общественном транспорте. Мы хотим ввести специальные стипендии для детей-инвалидов, для детей из многодетных семей, детей участников АТО. И мне очень приятно, что Уполномоченный Президента по правам ребенка полностью на нашей стороне. Он сегодня повторно обратился к председателю Верховной Рады с просьбой включить этот законопроект в повестку дня. Государство должно инвестировать в будущее - в своих детей", - отметил Владимир Пилипенко.
Как сообщалось ранее, законопроект №6063-д предусматривает повышение почти вдвое выплат при рождении ребенка – до 72-86 тыс. гривен. А также увеличение размера помощи одиноким матерям, возвращение бесплатного питания в школы и детсады, восстановление других социальных гарантий, отмененных Кабинетом министров 2014 года в рамках экономии бюджета. Соавторами законопроекта являются 32 народных депутата из всех парламентских фракций и групп.
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