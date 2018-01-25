Агрессия против Украины готовилась задолго до 2014 года. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в суде по делу о госизмене Януковича. Сегодня там допросили трех свидетелей. О чем они рассказали - в материале Игоря Левенка.

Допрос спикера продолжался почти два часа. С февраля 2014 Андрей Парубий был секретарем СНБО. И по его словам, захват украинских территорий Россия готовила с 2012 года. И ему известно, что в Крыму и еще семи областях создавались пророссийские военизированные формирования, которые в нужный момент должны были захватить власть в регионах. А стратегическим планом Москвы было присоединение юго-восточных областей к России и создание коридора до Приднестровья. Янукович, по словам Парубия, всячески способствовал воплощению этих замыслов.

"Формувалась мережа, контрольованих російськими спецслужбами організацій, готували кадри і мали детальний план захоплення місцевих адміністрацій, захоплення місцевих органів влади і відповідно до підготовки до введення російських військ", - считает Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

"Сторона обвинувачення повністю задоволена показаннями даного свідка який підтвердив, що обвинувачений Янукович скоїв державну зраду", - говорит Руслан Кравченко, прокурор Главной военной прокуратуры.

Еще один свидетель на слушаниях - Дмитрий Кушнерук, который тогда являлся сотрудником украинского представительства в ООН. Он рассказал, что письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украины было зарегистрировано как официальный документ в Секретариате ООН. Текст обращения получили все члены Совбеза. И с помощью этого документа - российская делегация пыталась оправдать свою агрессию в Украине.

"В системі ООН документ за номером 146 є з підписом Side тобто підписано, то це значить що в системі ООН визнано офіційним документом той, який піписаний", - говорит Дмитрий Кушнерук, дипломат.

А вот бывший председатель Совета Министров Крыма Анатолий Могилев убежден обращение к Путину беглый президент написал не по своей воле. Хотя в своих показаниях свидетель со стороны защиты согласился - Россия тем самым хотела хоть как-то узаконить свои действия на полуострове.

"В ночь с 26 на 27 мне позвонил дежурный милиционер по главку милиции и сообщил, что неизвестные захватили здание совмина Крыма, при этом находившиеся там милиционеры были удалены из этого здания, с оружием вместе, эти люди их отпустили", - говорит Анатолий Могилев, бывший председатель Совета министров АР Крым.

Могилев сообщил, что ему известны все детали захвата здания правительства автономии. Его произвели профессиональные военные. Завтра на суде планируют допросить главу меджлиса Рефата Чубарова и двух охранников Виктора Януковича.