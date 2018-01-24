На Буковине закрывают больницу из-за экономии на отоплении [ Редактировать ]
Жертвы коммуналки. В Черновицкой области экономят на отоплении в медужчреждениях. И делают это довольно радикальным способом - закрывают сельские больницы. Как на такую "оптимизацию"реагируют пациенты? Ольга Паламарюк видела.
10 утра. На улице -20. Но мороз не помешал жителям Топоровцев выйти на улицу. Сотни людей протестуют - против закрытия местной больницы.
"Інфаркт міокарда, інсульт. Ця лікарня надає першу допомогу. А поки довезти до Чернівців чи до Новоселиці - людина помре в дорозі", - говорит Иван Мельничук, житель села Топоровцы.
Медучреждение - подчиняется районной больнице. На днях ее главный врач прислал распоряжение - стационар - закрыть.
"Село, люди, по крупинках збирали - хто скільки міг давав, щоб було газове опалення, чому закрити? Воно не валиться, воно в хорошому стані - ми підтримуємо. Ні, прийти, закрити, покласти хрест на цій лікарні", - говорит Наталия Горинюк, старшая медсестра терапевтического отделения Топоровской больницы.
Когда-то это была большая больница со своей операционной и разными отделениями. Но год - за годом все сокращали. Осталось всего 10 койко-мест. И даже эти несколько палат отапливать дорого. В зимние месяцы "набегает"до 100 тысяч гривен. Вот и решили - закрыть стационар, а персонал - отправить в принудительный отпуск.
"В зв'язку з тим, що немає коштів, нас 24 числа повинні відключити від газового опалення. І нам будуть виплачувати 2/3, щоб ми сиділи дома. Та ми нікуди не підемо - вже будемо видіти вдома", - говорит Домника Илащук, дежурная медсестра терапевтического отделения Топоровской больницы.
Пока селяне протестуют, больные - хватаются за голову. Среди них и пенсионерка Елена Гуцуляк. У женщины - проблемы с артериальным давлением. Куда идти - даже не представляет.
"Порахуйте, 80 гривень - дорога у Новоселицю. А скільки треба ще за лікування. Котра бабуся, наприклад така жінка, куди піде? А хто до неї прийде?", - говорит Елена Гуцуляк, жительница села Топоровцы.
Возмущенные люди перекрыли сразу несколько сельских дорог. Не пропускают никого. Требуют, чтобы приехали чиновники. Через час те появляются. Успокаивают: деньги на отопление найдут в сельском бюджете.
"Ніхто газ не вимикає, тепло залишається. Ми забезпечуємо медикаментами, харчуванням і заробітною платнею для існування цієї установи. Нам допомагають, ми дуже вдячні, але надалі це питання все одно потрібно вирішувати", - говорит Валерий Каралаш, главврач Новоселицкой районной больницы.
В обещания чиновников люди поверили. Если не выполнят - пригрозили люди - снова выйдут на дорогу.
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