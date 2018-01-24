Полицейский дебош в Херсоне. Шумная вечеринка четверых правоохранителей закончилась дракой. Сначала отмечали день рождения. А потом - повздорили с гостями. И в результате - одного из них выбросили с балкона 5 этажа. Как все произошло - в нашем материале.

На этих кадрах компания молодых людей отмечает день рождения. С каждой выпитой рюмкой - страсти накалялись. В какой-то момент приятные разговоры переросли в скандал, а потом и - в драку. Конфликт разгорелся из-за того, что у одного из мужчин - пропали вещи.

"Тот конфликт между ними перерос в драку. Потом когда я уже прорывался на улицу, а мой товариш оставался там", - говорит Александр Андреев, пострадавший.

Александр был на праздновании. Пришел вместе с товарищем. Когда началась драка- попытался выскочить из квартиры. Но на лестнице его поймали и стали избивать.

Как оказалось - день рождения отмечала компания правоохранителей. Сосед с нижнего этажа рассказал - слышали буквально все, что происходило в квартире.

"Патрульные же и по форме и машины ж привозят. И пришли те же ребята патрульные, отдыхать. Часа три, вот это, ругалились, ругались, а потом понеслось уже, там слышно было", - говорит Михаил, свидетель.

Видимо, устав от шума - жильцы вызвали полицейских. Пока экипаж ехал - с балкона вылетел мужчина.

"Цепляется за козырек, ногами ногами приземляется на мою крышу, спотыкается, садится на попу и как с горки уже сюда приземляется на пятую точку, то есть смягчает падение".

"Вот это его спасло. Не было бы балкона. Он вот так бы хрякнулся".

Мужчина - остался жив. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.

"Тяжелая сотальная травма, черепно-мозговая травма, таракальная травма и позвоночная. В настоящий момент состояние больного стабилизировано средней степени тяжести", - говорит Олег Селедец, и.о.заведующего нейрохирургическим отделением Херсонской областной больницы.

Начальник патрульной полиции города оправдывается - подчиненные не были при исполнении. Но всех их уже отстранили от работы. Начато два уголовных производства.

"Стаття 187 кримінального кодексу, а саме розбій. Один громадянин він заявив нібито його побили і забрали там якийсь певні кошти. По тій статті і по ст 121 тяжкі тілесні ушкодження - це по факту самої людини яка випала", - говорит Максим Ермаков, начальник Патрульной полиции Херсона.

Материалы дела уже переданы в прокуратуру.