Два обстрела за одну ночь. Во Львове и окрестностях неизвестный открыл огонь по автомобилям. Местные СМИ утверждают, что стрелял из автомата Калашникова. Кто жертвы? И найден ли преступник? Все подробности узнавала Галина Якушко.

Все случилось около полуночи на одной из улиц в центре города. Неизвестные обстреляли припаркованный на обочине "Ланд Ровер". На лобовом и боковых стеклах - остались следы от пуль, пробиты шины. Соседи говорят, видели возможных стрелков.

"Пострілів 6-8 було! Коли я підійшла до вікна, машина червоного кольору рванула по Сковороди і поїхала на Некрасова така низька", - говорит Валентина, жительница Львова.

Соседи рассказывают: внедорожник принадлежит некоему Игорю. Он вместе с семьей живет в элитной квартире, которая занимает почти целый этаж. Из собственных источников нам удалось узнать, мужчина работает в правоохранительных органах. В ту ночь его вместе с женой и детьми, якобы не было дома. Сегодня нам - никто не открыл.

"В них завжди світло горить пізно, а вчора не горіло. - То вчора їх не було вдома? - Да, не було", - говорит Галина, жительница Львова.

Чуть позже несколько выстрелов прогремели в селе Мурованое, в десяти километрах от Львова. Стреляли в припаркованный у дома ВАЗ. У автомобиля изрешечены боковые дверцы и заднее стекло. Жители дома, где припаркована машина, немногословны.

"Я вам скажу, в райвідділі все знають! Чесно! Все, дайте мені спокій".

Соседи рассказывают, в этом доме живет местный ремонтник.

"Він щось там машини щось вроді колись ремонтував, що він там тово, якимсь механіком працює", - говорит Василий, житель села Мурованое.

В местных СМИ появилась информация: на месте происшествия во Львове - нашли пули, возможно, от автомата Калашникова. В полиции подтвердили - стреляли из огнестрельного оружия, но какого именно не разглашают. За стрелком ночью устроили погоню и поймали. Им оказался 40-летний житель Львова. Почему стрелял по машинам - не рассказывает. Правоохранители изъяли у него авто, сейчас мужчина задержан.

"В зв'язку з тим, що була загроза життю і здоров'ю інших осіб, було введено оперативний план "сирена". Автомобіль на якому пересувався злочинець був виявлений на подвірі приватного будинку", - говорит Светлана Добровольская, руководитель отдела коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области.

За хулиганство с использованием огнестрельного оружия - виновнику грозит до 7 лет тюрьмы.