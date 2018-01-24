В Германии разгорелась дискуссия о необходимости усилить меры безопасности в школах. Поводом стало жестокое убийство в учебном заведении на западе страны. Там, накануне 15-летний ученик зарезал своего одноклассника. Продолжит - Татьяна Логунова.

В немецком городке Люнен - сегодня траур. Местная школа открыта, но занятия решили не проводить. C учениками -работают психологи, помогают справиться с шоком, который они пережили накануне.

Убийство, которое потрясло Германию, произошло прямо в здании школы. Один из подростков внезапно достал нож, зарезал одноклассника, после чего попытался скрыться. Спустя полчаса полиция задержала его неподалеку от учебного заведения.

О мотиве убийства рассказал сам арестованный. Дескать, одноклассник несколько раз провокационно посмотрел на его мать.

"Это ужасное убийство шокировало всех нас. Мы не можем осознать, как такое произошло. Наши соболезнования семье погибшего", - говорит Юрген Кляйне-Фраунс, мэр города Люнен.

Задержанному - 15. У него два паспорта - Германии и Казахстана. По словам учителей, он часто был агрессивен и неуправляем. В ближайшие дни дело передадут в суд, который и определит меру пресечения. А немецкие политики, тем временем, снова подняли тему безопасности в школах. Среди предложений - установить на входах детекторы оружия.