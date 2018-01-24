Почему легендарный Элтон Джон больше не выйдет на сцену? За что президент Уганды любит Трампа? И зачем Папе Римскому велосипед? Об этом и не только - в нашем обзоре.

Элтон Джон решил уйти со сцены. О завершении 50-летней карьеры легендарный певец и композитор объявил на пресс-конференции. Такое решение принял по состоянию здоровья. В прошлом году он пробыл два дня в реанимации - подхватил редкую бактериальную инфекцию во время турне по Южной Америке.

Творческую карьеру Элтон Джон начал еще в 60-х. С тех пор продал больше 250 миллионов пластинок и заслужил титул сэра. Элтон Джон является одним из величайших исполнителей по версии журнала Роллинг Стоун.

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Президент Уганды признался в любви к Дональду Трампу. Больше всего ценит прямолинейность американского лидера, мол, он говорит с африканцами начистоту и призывает разбираться с проблемами. Ранее на Трампа обрушился шквал критики за то, что он якобы назвал африканские страны "вонючими дырами".

Президент США отрицает, что говорил подобное. Африканские лидеры обвинили Трампа в расизме. А вот глава Уганды Йовери Мусевени назвал его одним из лучших президентов в истории Америки.

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Словацкий велогонщик Петер Саган подарил Папе Римскому велосипед. Он бело-желтый - как цвета государственного флага Ватикана. Также на велосипеде изображен аргентинский флаг - родины Папы Франциска, и выгравировано имя понтифика.

Трехкратный чемпион по велошоссе отправился в Ватикан с женой, сестрой, матерью - чтобы окрестить трехмесячного сына и получить благословение Папы. Для семейства организовали частный визит в Сикстинскую капеллу и экскурсию по Риму.

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Обитателей антарктического дна удалось снять гринписовцам. Двое исследователей на подлодке изучали флору и фауну моря Уэддела. Говорят - добрались до мест, которые человек еще не видел. На дне, как оказалось, бурлит жизнь - разные виды морских звезд, кораллы, губки.

Ученые утверждают: видео доказывает, что в антарктических водах существует редкая и уязвимая экосистема. Гринпис сейчас борется за создание у берегов ледяного континента заповедной зоны - самой большой в мире, площадью почти два миллиона квадратных километров.

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Сказочные премии - сотрудникам Диснея выплатят по 1000 долларов бонуса. Надбавку получат 125 тысяч работников корпорации. А все благодаря налоговой реформе. Сбор на прибыль уменьшился с 35 до 20 процентов. Поэтому компаниям удалось сэкономить значительные суммы.

О выплатах сотрудникам по той же причине объявили гиганты ATNT, Веризон, Американ Эйрлайнз и ряд других компаний.

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Болонский университет назвали самым красивым в Европе. Рейтинг впечатляющих внешним видом учебных заведений опубликовал британский журнал Times Higher Education.

Болонский университет старейший в Европе, он находится в Италии и ему уже больше девятисот лет. Второе место в рейтинге отдали университету Саламанки в Испании, третье - Коимбрскому университету в Португалии.