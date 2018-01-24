Давос-2018: результаты первого дня форума для Украины

Главная рекламная площадка Украины. Впервые в 48-летней истории форума у нас появился свой дом на центральной улице Давоса. Здесь каждый день проводят дискуссии и встречи. Рассказывают о самых привлекательных сферах Украины в плане инвестиций.