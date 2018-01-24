Порошенко пригласил в Украину зятя Трампа [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе пригласил советника президента США Джареда Кушнера в Украину, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", - написал Цеголко вечером 24 января.
Джаред Кушнер - супруг Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа.
Ранее мы сообщали об итогах встречи Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард.
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