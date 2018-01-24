В Москве автомобиль на скорости врезался в остановку, есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 25 января, в Москве Ford Explorer на скорости около 100 км/ч врезался в остановку общественного транспорта, передает РИА Новости.
В результате произошедшего погиб пассажир, два пешехода пострадали. В багажнике автомобился обнаружили тело человека. Правоохранители выясняют, погиб ли он до или во время ДТП.
Сообщается, что у водителя были внешние признаки опьянения.
Накануне во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами.
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