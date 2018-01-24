В Москве автомобиль с трупом в багажнике врезался в остановку

В четверг, 25 января, в Москве Ford Explorer на скорости около 100 км/ч врезался в остановку общественного транспорта, передает РИА Новости.

В результате произошедшего погиб пассажир, два пешехода пострадали. В багажнике автомобился обнаружили тело человека. Правоохранители выясняют, погиб ли он до или во время ДТП.

Сообщается, что у водителя были внешние признаки опьянения.

Накануне во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами.