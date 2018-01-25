В Китае впервые клонировали обезьян (видео) [ Редактировать ]
Генетики из Китая создали две копии обезьяны по той же технологии, по которой клонировали овечку Долли. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, но китайским ученым удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.
Авторы исследования отмечают, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы, находящиеся в этической плоскости.
Прежде ученые уже "клонировали" обезьян, однако тогда рождались однояйцевые близнецы, а не клоны. В данном случае макаки полностью идентичны и нормально развиваются. Их возраст составляет восемь и шесть недель соответственно.
Правительство поддержало проект биологов и готово оказать помощь в дальнейшем изучении состояния приматов. В первую очередь, исследования китайских ученых направлены на улучшение методов борьбы с раком, расстройством иммунитета и другими генетическими заболеваниями.
Ранее мы сообщали, что ученые создали вакцину от самых опасных видов гриппа.
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