Отец сломал сыну ногу за плохую память [ Редактировать ]
39-летний отец сломал своему семилетнему сыну ногу из-за того, что мальчик не мог запомнить буквы алфавита.
По данным СУ СКР по Камчатскому краю, ЧП произошло еще пять лет назад, однако мать ребенка была запугана мужем и не обращалась в правоохранительные органы.
По данным следствия, мужчина вместе с сыном разучивал алфавит. Однако ему показалось, что мальчик плохо запоминает буквы, схватил его и силой бросил на пол. В итоге ребенок получил закрытый перелом большой берцовой кости.
Затем он запугал жену и мать ребенка, чтобы та не обращалась в полицию.
Однако спустя пять лет о ЧП все-таки стало известно. Мужчина задержан. По данным следователей, местный житель состоит на учете у психиатра.
Напомним, отец убил детей из-за долгов.
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