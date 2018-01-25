39-летний отец сломал своему семилетнему сыну ногу из-за того, что мальчик не мог запомнить буквы алфавита.

По данным СУ СКР по Камчатскому краю, ЧП произошло еще пять лет назад, однако мать ребенка была запугана мужем и не обращалась в правоохранительные органы.

По данным следствия, мужчина вместе с сыном разучивал алфавит. Однако ему показалось, что мальчик плохо запоминает буквы, схватил его и силой бросил на пол. В итоге ребенок получил закрытый перелом большой берцовой кости.

Затем он запугал жену и мать ребенка, чтобы та не обращалась в полицию.

Однако спустя пять лет о ЧП все-таки стало известно. Мужчина задержан. По данным следователей, местный житель состоит на учете у психиатра.

Напомним, отец убил детей из-за долгов.